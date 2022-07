Kandidaat-opvolgers van Boris Johnson houden een bitsig debat: Britse Conservatieven zijn erg verdeeld

Een laatste belangrijk twistpunt was het aftreden van premier Boris Johnson. Sunak was de tweede minister die is afgetreden om Johnson tot ontslag te dwingen. Aanhangers van Truss verwijten hem dat hij de val van Johnson heeft gestuurd. Liz Truss zelf bleef loyaal in de regering. Premier Johnson heeft volgens haar wel fouten gemaakt, maar die waren niet ernstig genoeg om hem tot ontslag te dwingen.

Sunak had lof voor de manier waarop Johnson de Brexit en Oekraïne heeft aangepakt, maar kon zich principieel niet vinden in het gedrag van Boris Johnson en in diens economische visie. Opvallend was wel dat beide kandidaten de andere wel in hun regering zouden willen opnemen, maar geen van beiden wil Boris Johnson daar hebben.