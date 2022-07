Opnieuw kraanvogelkuiken geboren in Vallei van de Zwarte Beek in Beringen

Ondanks dat er in de toekomst meer vogels verwacht worden, blijft broedsucces bij kraanvogels heel speciaal. “Het is het enige broedpaar in België”, weet Van Ackere. Dat dat broedpaar in de Vallei van de Zwarte Beek zit, is geen toeval. “Kraanvogels hebben nood aan goed functionerende, grote veengebieden, en laat dat nu net zijn wat de Vallei is.”