Kringwinkel ViTeS zoekt dringend boekentassen en rugzakken voor start van nieuw schooljaar

Eén september: dat betekent voor veel kinderen een nieuwe boekentas en ander nieuw toebehoren. Maar dat is niet voor alle kinderen zo. "Vorig jaar boden we scholen al leesboekjes en potloden aan", zegt Ingrid De Roo, communicatieverantwoordelijke van Kringwinkel ViTeS. "Vanuit een school uit een kansarme buurt in Brussel kregen we echter ook de vraag of we ook boekentassen te geef hadden. Want het blijkt dat heel wat kinderen naar school gaan met een plastic zak in plaats van met een rugzak of boekentas."