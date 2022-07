Betaald door Europa, gebouwd door China: nieuwe brug laat Bosnië links liggen en verbindt Dubrovnik met rest van Kroatië

Die nieuwe brug lijkt een moderne variant in de scharnierfunctie van Dubrovnik tussen oost en west. De stad werd in de 7e eeuw gesticht door lokale Illyrische stammen die op de vlucht waren voor een invasie van Avaren uit Azië. In de middeleeuwen groeide Ragusa, zoals Dubrovnik toen heette, uit tot een belangrijke havenstad, eerst onder Byzantijnse, nadien onder Venetiaanse en Hongaarse controle stond.

In de 14e en 15e eeuw was Ragusa -net zoals Venetië, Genua, Amalfi en Pisa- een belangrijke zeemacht in de Middellandse Zee en een stadsrepubliek waar oligarchische zakenlui het voor het zeggen hadden. Ragusa onderhield goede handels- en politieke contacten met het Turks-Ottomaanse rijk en voerde zo veel goederen uit het Oosten in Europa in. In de 17e eeuw volgde het verval na een aardbeving en in 1808 zette de Franse keizer Napoleon I een punt achter de onafhankelijkheid van Ragusa. Sindsdien maakt het opeenvolgend deel uit van het Ottomaanse of Habsburgse rijk, Joegoslavië en nu dus Kroatië.