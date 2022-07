Limburgse campings tevreden over maand juli

Vorig jaar was de maand juli een topmaand voor de Limburgse campings. Het was dan wel slecht weer, maar veel Belgen gingen in eigen land met vakantie. Het is dit jaar dus iets minder druk, maar de uitbaters zijn wel tevreden.

Camping Goolderheide in Bocholt bijvoorbeeld heeft een goede julimaand. Dat geldt ook voor de campings Wilhelm Tell in Oudsbergen, het Zavelbos in Maaseik en De Binnenvaart in Houthalen-Helchteren, vertelt uitbater Lode Nulmans: "Deze maand juli evenaart bijna vorig jaar, maar vorig jaar was er staycation, en bleven mensen in eigen land. Nu trekken mensen weer naar het buitenland, maar langs de andere kant komen er daardoor ook weer Nederlanders en Duitsers."