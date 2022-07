Lufthansa schrapt bijna alle vluchten door staking grondpersoneel in Frankfurt en München

In Frankfurt worden vandaag al 32 vluchten geschrapt. Morgen worden dat er 646. Zo'n 92.000 passagiers worden daardoor getroffen. In München worden in totaal 345 vluchten geschrapt, waarvan 15 vandaag. Daar worden naar verwachting 42.000 passagiers getroffen.

De getroffen passagiers worden verwittigd en hun vlucht zal indien mogelijk omgeboekt worden, zegt Lufthansa. De luchtvaartmaatschappij waarschuwt wel dat er maar weinig plaatsen beschikbaar zijn. Ook donderdag en vrijdag kunnen de effecten van de staking nog voelbaar zijn.