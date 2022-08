Maldegem start met renovatie van historische treincabine

Het gaat om de cabine van stoomlocomotief Bébert, die in 1926 gebouwd werd in de provincie Luik. Na jarenlange dienst in de steenkoolmijnen, kwam de locomotief terecht in het stoomcentrum van Maldegem-Eeklo. Daar werd ze in 2011 ingezet, maar vijf jaar later bleek dat er enkele gebreken waren, waardoor de locomotief niet langer kon rijden.