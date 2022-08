Natuurspeelplaats in De Averegten in Heist-op-den-Berg tijdelijk gesloten door slechte waterkwaliteit

Maandag kreeg het water van de natuurspeelplaats plots een rode schijn. "Het is zelfs bijna een rode gel", zegt Els Goyvaerts, directeur van de provinciale groendomeinen in de Kempen. "Vermoedelijk gaat het om een onschuldige bacterie die een rode kleurstof produceert."



De provincie hoopt morgen de resultaten van het onderzoek naar de kleurstof binnen te krijgen. Ongeacht het resultaat zal Hobbeldonk gesloten blijven tot de rode substantie weer weg is. "Het is absoluut niet aangenaam om in te spelen", zegt Goyvaerts. "De enige oplossing om het probleem te verhelpen is veel regen. Jammer genoeg ziet het er op dat vlak niet al te best uit."