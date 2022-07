Na duizend banden in het Hallerbos, nu ook honderden autobanden geloosd in Brussels Zoniënwoud 

Het toeval wil dat er in een maand tijd nog meer vuilstortplaatsen van autobanden zijn aangetroffen. In het Hallerbos werden in totaal meer dan duizend autobanden gestort op drie plekken. De locaties zijn nog geen 25 kilometer van elkaar verwijderd. In Meise werd eerder al verschillende keren een grote partij autobanden gedumpt in de omgeving van het Neromhof.