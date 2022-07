Lief en leed onder de grond: 30 jaar na de sluiting van de laatste mijn getuigen Limburgse mijnwerkers in Canvas-reeks

Sinds de opnames zijn vier bejaarde koolputters overleden. “Dat is hard om te zien en het doet des te meer beseffen dat het een uitstervend ras is. We zijn dankbaar dat we dit document op de valreep nog hebben kunnen maken,” zegt programmamaker Steven Crombez. Hij voegt er aan toe dat het “maar heel zelden gebeurt dat de gewone man, de arbeider, de kans krijgt om zijn ervaringen te vertellen, zonder dat experts of onderzoekers ook hun zeg doen.”