Ook dit jaar geen feestelijke intrede van foorkramers in Turnhout: "Risico op ongevallen te groot"

De manier waarop de foorkramers met hun attracties werden onthaald in Turnhout was uniek. De kermiswagens stonden in de zijstraten van de Grote Markt te wachten om samen het plein op te rijden. Dat gebeurde om klokslag 20 uur. De traditie groeide uit tot een spektakel waar duizenden mensen naar kwamen kijken. Omdat er steeds meer toeschouwers waren en omdat de kermiswagens steeds groter worden, vroegen de kermiskramers aan de stad om maatregelen te nemen. Het risico op ongevallen werd te groot, vrezen ze.