Ophef in Nederland om seksistische uitspraken van Amsterdamse studentenvereniging

"Woorden kunnen niet beschrijven wat het met ons, vrouwelijke leden, doet om op ons eigen Heren- en Damesdiner dusdanig respectloos beschreven te worden door onze mannelijke verenigingsgenoten," zeggen ze. "Wij zijn klaar met dit seksisme. Wij horen de mannen al denken, 'het is maar een grap'. Volgens ons is de grap voorbij. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig?" Zo'n 270 leden hebben de brief al ondertekend.