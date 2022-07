Opnieuw taxi's in beslag genomen aan Tomorrowland omdat chauffeurs de regels niet respecteren

Het tweede weekend Tomorroland is volgens het parket Antwerpen en de politiezone Rupel zonder bijzondere incidenten verlopen. Er werden 54 mensen gearresteerd. De politie besteedde opnieuw veel aandacht aan de problematiek rond taxi’s. Ronselen van bezoekers in de bewakingsperimeter is verboden om overlast in de omliggende straten te vermijden. Sommige chauffeurs vragen ook woekerprijzen. In totaal werden 30 taxi’s bestuurlijk in beslag genomen.