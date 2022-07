Noodnummer politie overstelpt met vragen over concert Rammstein in Oostende: "Bel niet meer naar ons"

Op drie en vier augustus verwacht de stad Oostende 100.000 bezoekers voor het concert van Rammstein op de evenementenweide vlak bij de luchthaven van Oostende. De politie stelde daarvoor een mobiliteitsplan op en verwacht op bepaalde plekken verkeershinder. Na de bekendmaking van de plannen werd de politie overstelpt met vragen van handelaars, bewoners en concertgangers.

De politie van Oostende roept nu mensen met vragen op om niet meer te bellen naar het politietelefoonnummer 059/70.11.11 of 101. “Het is belangrijk dat die lijnen vrij blijven voor dringende hulpverlening. Die lijnen zijn nu overbevraagd door mensen met vragen over het concert van Rammstein”, vertelt Timmy Van Assche van de politie. “Wie vragen heeft, moet daarvoor bij de stad of organisator Greenhouse zijn”.

Heb je praktische vragen over het Rammsteinconcert en mobiliteit? Dan kan je bellen naar het nummer van Toerisme Oostende op 059/70.11.99. Op de website van de Stad Oostende staan ook nog eens de meest gestelde vragen opgesomd. Concertgangers met vragen kunnen terecht op de website van organisator Greenhouse.