Politiehond Sammy vindt maar liefst 67 drugspakketten in Molenbeek

In de Heyvaertwijk aan de grens met Anderlecht, maar ook aan Zwarte Vijvers vlakbij het kanaal vond speurhond Sammy verschillende drugspakketten met cannabis. 67 om precies te zijn. Die waren vaak goed verstopt. Onder de grond aan een speeltuin, in struiken, een auto en zelfs achter een garagedeur. Maar dankzij de sterke neus van de speurhond, werden ze toch gevonden. Dat deed Sammy trouwens in een recordtempo van vier uur. Van wie de drugs zijn, is niet bekend.

De politiezone Brussel-West is erg trots op Sammy, en deelde het bericht op Facebook dat intussen al bijna 300 keer een duimpje kreeg.