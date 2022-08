Pralinewinkel "Tant Pralien" in Leopoldsburg kan drie maanden na zware brand terug open

25 april gaat Brenda Houdmeyers niet snel vergeten. Die dag brak er een zware brand uit in de Stationsstraat van Leopoldsburg waarbij enkele huizen en de pralinewinkel van Brenda zwaar beschadigd raakten. Haar winkel "Tant Pralien" was nog maar enkele maanden open toen de brand uitbrak. "Het was een erg zware periode", zegt Houdmeyers. "Mijn zaak liep erg veel rookschade op en ik heb al mijn pralines in de vuilbak moeten gooien. Ik kreeg toen wel veel lieve berichtjes en telefoontjes van mijn familie en klanten. Dat maakte die periode toch draaglijk."