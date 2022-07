Tunesische president Kais Saied en aanhangers vieren overwinning na referendum over meer macht

Toen die exit-poll vannacht op televisie was aangekondigd, kwamen aanhangers van de president massaal de straat op om de overwinning te vieren. Op de Avenue Bourguiba, in het hart van de hoofdstad Tunis, waren luid toeterende auto's te zien en mensen zwaaiend met de Tunesische vlag.

President Saied verscheen vannacht al voor de menigte om die toe te spreken. "Tunesië is een nieuwe fase ingegaan", klonk het. Hij had het ook over een grote opkomst, hoewel het referendum door de oppositie massaal werd geboycot. "Er was veel volk in de stembureaus, en het had nog meer kunnen zijn als ze twee dagen hadden mogen stemmen", zei hij. Saied zei dat hij de wetgeving meteen wil aanpassen.