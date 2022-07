Rusland trekt zich na 2024 terug uit het Internationale Ruimtestation ISS

Eerder had Rusland er al mee gedreigd om uit het ISS-project te stappen. De eerste keer was dat begin vorig jaar en eerder dit jaar na de afkondiging van westerse sancties tegen Rusland na de invasie in Oekraïne. Volgens Moskou zijn de Russische modules van het ISS te oud en versleten en zou een herstelling te veel geld kosten. Ook zou het ISS-project in de huidige gepolitieke situatie niet houdbaar zijn, had Roskosmos eerder gezegd.

In de plaats wil Roskosmos nu volledig inzetten op het toekomstige Russische ruimtestation ROSS (Russian Orbital Service Station) dat over enkele jaren zou gelanceerd moeten worden en dat vanaf 2030 operationeel zou moeten zijn.