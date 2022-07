"Santa Evita": 70 jaar geleden stierf Eva Perón in Argentinië en begon de onwaarschijnlijke reis van haar lijk

In 1971 is de vrees voor een grote peronistische revolutie gaan liggen, en mag Eva Perón herenigd worden met haar man. Juan Perón woont op dat moment in ballingschap in Spanje. Samen met zijn nieuwe vrouw Isabel Martínez verzorgt en bewaart hij het gebalsemde lichaam daar, tot het koppel in 1973 terugkeert naar Argentinië. Juan Perón wordt er opnieuw verkozen, maar sterft tijdens zijn ambtstermijn.

Zijn vrouw Isabel neemt de fakkel over, want ze is op dat moment vice-president. Het is uiteindelijk ook zij die ervoor zorgt dat het lijk van Eva Perón terug in Argentinië terechtkomt. Juan en Eva worden daarna opgebaard, voor ze allebei samen begraven worden.