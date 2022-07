Natuurbrand dwingt monniken uit Santo Domingo de Silos in Spanje voor het eerst in 187 jaar uit abdij

Spanje wordt, net als verschillende andere Europese landen, geteisterd door natuurbranden. Ook in de provincie Burgos, in de streek Castilië en León in het noorden van het land, zijn brandweerlui al dagenlang in de weer om bosbranden in toom en uit de buurt van dorpen en steden te houden. Dat lukt niet altijd: in Santibáñez del Val werden zes woonhuizen vernield toen een brandhaard het dorpje bereikte.