Scheepvaart verzekerd dankzij installatie reuzepompen langs kanaal Charleroi

Aanleiding van de pompen is een incident in 2019. Toen stond het water van het kanaal naar Charleroi zo laag, dat schepen niet meer konden varen. Nauwelaers: "De droogte was toen zo ernstig, dat we het scheepvaartverkeer even moesten stilleggen. We hadden toen ook te kampen met een diepgangbeperking. Dat betekent dat schepen minder diep in het water konden liggen. Momenteel is dat nog niet het geval, maar als het nodig zou zijn, kunnen we de pompen meteen gebruiken."

De vier pompen langs het kanaal naar Charleroi zijn tijdelijk. Dat betekent dat ze eind augustus weer worden afgebroken. Vanaf het voorjaar van 2023 worden de definitieve installaties geplaatst. Die zullen wel niet meer zo zichtbaar zijn als deze exemplaren. Kostprijs voor de Vlaamse Waterweg is 2 miljoen euro.