Na de schrijnende toestanden op de Borealis-werf: moeten de regels rond onderaannemingen strenger?

De vraag is dan: hoe kan het anders? In zijn doctoraat van 10 jaar geleden had Buelens drie voorstellen naar voren geschoven. "Zo zou je een onderaanneming kunnen beperken tot maximaal 1 of 2 schakels. Dan is er meer controle. Hoe meer schakels, hoe meer kans op problemen. Voor bepaalde sectoren of functies kan je onderaannemingen zelfs gewoon verbieden."