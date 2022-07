Zesde "vergeten" lid van beruchte Central Park Five na 33 jaar eindelijk vrijgesproken voor verkrachting jogster 

Wat is er in 1989 precies gebeurd?

De 'Central Park jogger case' was in 1989 een gerechtelijke zaak in de Verenigde Staten over de overval en verkrachting van de 23-jarige jogster Trisha Meili. Dat gebeurde in het Central Park in Manhattan. Op dezelfde avond vonden er elders in dat park enkele ongerelateerde opstootjes plaats. Vijf zwarte en latinojongeren die betrokken waren bij die opstootjes, werden ook veroordeeld voor de overval en de verkrachting op de vrouw. Ze zaten daarvoor 6 tot 15 jaar in de gevangenis. Ze kwamen bekend te staan als de 'Central Park Five'.

In 2002 bleek na een DNA-onderzoek dat het niet de jongens waren die de vrouw verkracht en overvallen hadden, maar een veroordeelde serieverkrachter en -moordenaar. De veroordeling van de jongens bleek het gevolg van een bevooroordeeld en racistisch rechtssysteem, waarbij de jongeren gedwongen werden om een valse bekentenis af te leggen. Het vonnis werd uiteindelijk vernietigd. De slachtoffers kregen een schadevergoeding van 41 miljoen euro. De zaak veroorzaakte een golf van teleurstelling over het hele land en was de inspiratiebron voor boeken, films en voor de populaire Netflixreeks 'When They See Us'.