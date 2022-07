Gewapende Canadese man trekt uren schietend rond: 2 daklozen komen om, schutter neergeschoten door politie

De eerste schoten werden omstreeks middernacht gelost in een casino in een voorstad van Vancouver. Later die nacht werd er ook geschoten in een residentieel complex voor daklozen, een bushokje en aan een snelweg. Twee daklozen kwamen bij de schietpartij om het leven. Een vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vlak bij de afrit van een snelweg werd een man in zijn been geschoten.