Uitvaart Juul Kabas wordt hulde aan volkszanger en graag geziene inwoner van Retie

Ook collega's waren naar Retie afgezakt. "Juul was iemand die veel vriendschap gaf. Door hier te zijn, kan ik dat een beetje teruggeven. Het was een warme persoonlijkheid", zegt zangeres Conny Neefs. "Het was niet alleen een emotionele dienst maar een echte viering. Het was ook een ode aan zijn goedlachsheid en de man die er altijd graag bij was", vult Micha Marah aan.