Eindelijk beweging in cold case: 17 jaar na moord op Duitse backpackster is toenmalige vriend gearresteerd in Australië

Zeventien jaar geleden, in februari 2005, verdween de 25-jarige Duitse Simone Strobel, uit een caravanpark na een avondje uit met haar partner en enkele vrienden in de stad Lismore, aan de oostkust van Australië. Zes dagen later vonden ze haar naakte lichaam terug, bedekt onder palmbladeren, op een naburig sportterrein. Onderzoek toonde aan dat de kleuterjuf werd gestikt met een kussen of een plastic zak.

De lokale politie werkte in het onderzoek samen met de Duitse politie in Würzburg, maar kon tot dusver niemand arresteren. In 2007 oordeelde de lijkschouwer uit New South Wales dat er niet genoeg forensisch bewijs was om een gerechtelijk onderzoek te beginnen. Twee jaar geleden had de regering van New South Wales nog een beloning van een miljoen Australische dollar (682.000 euro, red.) uitgeloofd voor informatie die tot het vinden van de moordenaar kon leiden. In 2014 had de Duitse politie eerder al een beloning van 10.000 euro in het vooruitzicht gesteld.