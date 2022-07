Ook Kylie Jenner wil dat "Instagram opnieuw Instagram wordt", maar zal de kritiek effect hebben?

"Foto's en video's zijn nu immersiever." Wie Instagram gebruikt, heeft deze boodschap misschien al te zien gekregen. Zoniet, is de kans groot dat dat in de komende dagen of weken gebeurt. De socialemedia-app is al een tijdje grondige vernieuwingen aan het doorvoeren en experimenteert nu met een nieuwe feed of tijdlijn.

Foto's en video's openen daarin over het volledige scherm -geen lijst met vierkante foto's meer- en je scrolt telkens door naar het volgende bericht. Ook wat je te zien krijgt, is veranderd: meer advertenties, meer Reels (korte filmpjes die je op allerlei manieren kan bewerken) en meer voorgestelde berichten van accounts waarvan Instagram denkt dat je interesse hebt om ze te volgen. Dat Instagram de inspiratie heeft gehaald bij het populaire videoplatform TikTok is overduidelijk.