Vliegramp op airshow in Oostende wordt 25 jaar later herdacht

Dinsdagnamiddag om 17 uur is de vliegtuigramp, die 25 jaar geleden tijdens de airshow gebeurde, herdacht in de vertrekhal van het luchthavengebouw in Oostende. Tijdens de show liep één van de stunts verkeerd af waardoor een vliegtuig in het publiek terecht kwam. Bij het ongeval raakten bijna 60 mensen gewond en vielen er 10 doden.

Op de herdenking waren heel wat familieleden en vrienden van de slachtoffers aanwezig. De herdenking viel nog altijd zwaar voor Karine Celis, die haar partner verloor tijdens de airshow. “Het is moeilijk om hier terug te komen. De ergste pijn gaat na een tijd weg, maar vergeten doe je nooit. Er gaat van alles door me heen”, vertelt ze.