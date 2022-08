Vrees voor tekort aan vrijwilligers in Antwerpse vaccinatiecentra

De vaccinatiecentra hebben van de Vlaamse Overheid de opdracht gekregen om op te schalen naar fase 2 in september. "Dat komt erop neer dat we een maand lang op volledige capaciteit zullen draaien. In de praktijk betekent dat zo'n 2.000 spuitjes per dag. In tweede instantie zullen we terugschakelen naar de helft van onze capaciteit. De overheid heeft ons gevraagd om onze 9 lijnen te openen op 12 september. Wij zouden echter al op 5 september willen beginnen om zeker genoeg tijd te hebben."