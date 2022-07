Jogster doodgereden in Borgloon, bestuurder vlucht maar geeft zich nadien aan

Het slachtoffer is een vrouw van 45, moeder van twee tienerdochters. Ze was deze voormiddag aan het joggen op de Bilterweg in Hoepertingen. Ze werd opgeschept door een lichte vrachtwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de vrouw was al overleden.

De bestuurder van de auto was na de aanrijding doorgereden. Achteraf gaf hij zich aan bij de politie van Borgloon. Hij is gearresteeerd en wordt verhoord. Het gaat om een man van 24. Er is een verkeersdeskundige aangesteld die moet uitklaren wat er precies is gebeurd. Ook een wetsarts kwam naar de plaats van het ongeval.