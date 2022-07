Wat is de moeite op Theater aan Zee? Zeven tips van acteur Tom Vermeir, bekend van "Twee zomers"

Voetvolk is het gezelschap van choreografe en danseres Lisbeth Gruwez. “Ik ben een grote fan van haar. Haar presence als performer vind ik ongelooflijk,” bekent Tom Vermeir. In “Into the open” regisseert ze drie muzikanten en vier dansers in “ één groot dansant muzikaal feest”.

Vermeir is zelf muzikant, speelde vroeger bij de Antwerpse band A brand en treft in deze voorstelling ook zijn “compagnon de route, jarenlange vriend en drummer” Frederik Heuvinck. Dag Taeldeman, ooit frontman van A brand, stelt dan weer "BodyBodyBodyBody" voor op TAZ, een opzwepende muzikale compositie op basis van de Italiaanse tarantella. Samen met Andrew Van Ostade, voorheen drummer van School is Cool. “Daar kijk ik ook naar uit,” zegt Tom Vermeir.