Zilvermeer Mol pakt zwerfvuil aan en gaat ook afval oprapen voor de ogen van de strandbezoekers om ze te sensibiliseren

Medewerkers van het Zilvermeer stellen vast dat nogal wat mensen nonchalant omspringen met hun afval. Daarom zal aan de bezoekers worden gevraagd om hun afval in de juiste vuilnisbak te gooien. Er komen ook infoborden.

Op twee extra plaatsen aan de speeltuin komt een gescheiden afvalsysteem, voor restafval en pmd. Later wordt bekeken of de bestaande afvalstraten aan de strandzone goed werken en of de aanwezige vuilnisbakken volstaan op drukke dagen.

Het personeel van het Zilvermeer zal ook zichtbaar afval oprapen. "Vroeger wilden we de mensen die op het strand liggen, zoveel mogelijk met rust laten", zegt Simon Bulens van de groendienst. "Nu gaan we zichtbaar voor hun neus afval oprapen om ze aan te sporen om het domein mee proper te houden." De campagne loopt in samenwerking met Mooimakers, een Vlaams initiatief tegen sluikstort en zwerfvuil.