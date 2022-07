VRT schrapt voor vrijdag "F.C. De Kampioenen" waarin Xavier Waterslaeghers Zwarte Piet speelt

In de aflevering van vrijdag zat een blackface wat in de huidige tijdgeest en samenleving als spottend en racistisch gezien wordt. "Onze eigen Zwarte Piet is al lang een roetveegpiet geworden. We kregen veel verontruste kijkers aan de lijn. Het net heeft daarom beslist om die aflevering niet te brengen", zegt woordvoerder Jan Sulmont. "We gaan de aflevering van vrijdag schrappen en de afleveringen daarna naar voren schuiven. De aflevering van zaterdag komt dus op vrijdag te staan, enz. Met die wijziging halen we de aflevering van vrijdag ook van VRT NU."'