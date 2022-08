22ste editie van Ronde van Vlaams-Brabant start in Huldenberg: 5 etappes met tijdrit

De wielerwedstrijd organiseren is ieder jaar wel een heuse opdracht. “Het is altijd afwachten of we al dan niet voor verrassingen komen te staan”, meent Jos Smets. “We hebben het moeilijk om telkens tot een akkoord te komen met de politie en met het bestuur van de gemeenten waarin de koers gereden wordt. Vooral bij het organiseren van de tijdrit is dat moeilijk, omdat het verkeer in de gemeente dan drie à vier uur moet worden stilgelegd."