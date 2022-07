425 vactures in Nederlandstalige Brusselse scholen, waaronder Hendrik Conscienceschool in Schaarbeek

Nu is bassischool Hendrik Conscience dus op zoek naar een meester of juf voor het derde leerjaar. "Het moet een leerkracht zijn die voltijds wil komen werken in Schaarbeek. De school is gelegen in een oase van natuur. We zitten vlakbij het Josaphatpark. Wat makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. En hij of zij komt terecht in een superleuk team. Wie interessse heeft, mag me echt dag en nacht bellen (lacht)."