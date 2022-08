560 miljoen jaar oud fossiel, genoemd naar David Attenborough, is oudste bekende roofdier

"Algemeen wordt aangenomen dat de moderne dierengroepen zoals de kwallen 540 miljoen jaar geleden opgedoken zijn, tijdens de Cambrische explosie. Maar dit roofdier is 20 miljoen jaar ouder", zei doctor Phil Wilby. "Het is het vroegste wezen dat we kennen dat een skelet heeft. Tot nu toe hebben we nog maar één exemplaar gevonden, maar het is enorm opwindend te weten dat er daar nog andere moeten zijn, die het antwoord in zich dragen op de vraag wanneer complex leven begonnen is op de aarde."



Wilby is teamleider paleontologie bij de British Geological Survey (BGS), onderzoeker aan de University of Leicester en een van de auteurs van de nu gepubliceerde studie over Auroralumina.

