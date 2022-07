Aannemer IREM-Ponticelli ontkent beschuldiging van mensenhandel en wil meewerken aan onderzoek

De aannemer van de bouwwerf van het chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven maakt zich sterk dat er geen overtredingen op de arbeidswetgeving zijn gemaakt. "Alle buitenlandse werknemers die we rechtstreeks aangeworven hebben, verdienen meer dan het Belgische minimumloon", meldt IREM-Ponticelli in een persbericht. Het bedrijf wil in alle transparantie meewerken aan het onderzoek.