Oekraïne bombardeert belangrijke brug voor Russische bevoorrading in Cherson

In Cherson, in het zuiden van Oekraïne, hebben Oekraïense troepen de Antonovski-brug gedeeltelijk weggevaagd. Dat bevestigen zowel Russische als Oekraïense bronnen. De brug is strategisch gelegen en het is de laatste brug die Cherson verbindt met de andere door Rusland bezette regio's in het zuiden van Oekraïne en de Krim. Rusland bagatelliseert de schade.