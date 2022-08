WC-afval drijft in beek door park van Boom: “Stank is niet te harden”

In Boom is de civiele bescherming begonnen met het proper maken van de Molenbeek die door het park van de gemeente loopt. Door een opstopping in de riolering in buurgemeente Rumst is heel wat huishoudelijk afvalwater in de Molenbeek terechtgekomen. “Dit is nog nooit gezien. Zelfs de eenden komen niet meer in het water”, vertelt Francisco Sanchez (N-VA), schepen van Openbare Werken.