Australische politie identificeert Saudische zussen die op mysterieuze manier om het leven kwamen in flat

De politie roept nu de hulp van het Australische volk in. Volgens inspecteur Claudia Allcroft van de NSW politiedienst kan informatie van de Australiërs "de sleutel" vormen tot de oplossing van dit onderzoek. Ze weten namelijk erg weinig over de zussen, de jonge twintigers "leken erg op zichzelf te leven".

"Rechercheurs willen praten met iedereen die mogelijk iets heeft gezien of die informatie heeft over de bewegingen van de vrouwen in de dagen en weken voorafgaand aan hun dood", zei Allcroft nog. "We dringen er bij iedereen op aan, die de meisjes mogelijk heeft gekend of die contact met hen heeft gehad in de aanloop naar hun dood, om contact op te nemen."