Jeugdcentrum in Sint-Niklaas verbouwt oud bankkantoor: "De kluis uitbreken bleek moeilijker dan verwacht"

Een jeugdhuis in een voormalige bank, dat is op zich al bijzonder. Maar als je dat jeugdhuis wil renoveren, krijg je wel te maken problemen die je niet meteen verwacht. "In het begin hebben de jongeren zelf de handen uit de mouwen gestoken en zijn ze met de afbraakwerken gestart", vertelt Najim Kaldoun van jeugdcentrum De Gemeenschap. "Maar toen we bij de kluis kwamen, hebben we toch een gespecialiseerde firma ingeschakeld."