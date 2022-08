Beperkende verkeersmaatregelen aan spooroverweg in Mol door slechte staat spoor: 30 km/h en maximaal 3,5 ton

Zo komt er een snelheids- en tonnagebeperking. Auto’s mogen maximaal 30 kilometer per uur over de spoorweg rijden en al het vervoer dat zwaarder is dan 3,5 ton mag de spoorweg niet meer over. Die beperkingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de overweg niet verder beschadigd raakt. “Als er nog meer schade optreedt, zullen er meer omvangrijke werken nodig zijn. Dat proberen we in ieder geval te vermijden”, aldus Verbeke. De maatregelen gelden tot de werken in oktober starten.