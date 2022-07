Aantal besmettingen met apenpokkenvirus in ons land al opgelopen tot bijna 400

Gezondheidsinstituut Sciensano geeft naast de coronacijfers tegenwoordig ook regelmatig een update over het aantal besmettingen met het apenpokkenvirus in ons land. Dat aantal is nu verder opgelopen van 311 bevestigde besmettingen vorige week tot 393 vandaag. Het gaat om 218 gevallen in Vlaanderen (55 procent), 133 gevallen in Brussel (34 procent) en 42 gevallen in Wallonië (11 procent).