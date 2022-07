Festival Suikerrock op nieuwe locatie is klaar voor vier dagen feest: "Unieke plek in België"

Vanavond om half 8 mag de Vlaamse zangeres Emma Bale Suikerrock openen. En dat wordt extra speciaal, want door corona werd het festival zowel in 2020 als 2021 uitgesteld. Nieuw dit jaar is de locatie. Niet op de vertrouwde stek op de Grote Markt van Tienen, wél aan de achterzijde van de suikerfabriek op het Bietenplein. Organisator Walter Kestens: "Veel bieten zijn hier momenteel niet te zien, want we hebben het terrein hier helemaal ingepalmd (lacht)."

En dat is uniek, gaat Kestens verder. "Je voelt hier echt de industrie. We zijn het eerste festival in België dat op een bedrijfssite neerstrijkt. Dat is niet alleen uniek in ons land, maar ik denk zelfs in Europa."