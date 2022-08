Boer sluit voetweg door velden in Beringen weer af, ondanks vonnis van vrederechter

Er is al meer dan 40 jaar onenigheid over voetweg 124 tussen de Molendijk en Nieuwendijk. Die loopt dwars door de velden. In de jaren '80 werd de eigenaar al eens veroordeeld voor het afsluiten van die officiële voetweg. En in juli vorig jaar bevestigde de vrederechter dat vonnis. Enkele maanden later maakte de boer de weg ook vrij. Maar in het voorjaar zaaide hij er toch weer maïs in en vorige week plaatste hij een omheining. "Zogezegd om de everzwijnen en wolven uit het veld te houden", vertelt Tony Vandevelde van de Fietsersbond. "Maar dan had hij dat zowel links als rechts van de weg moeten doen."