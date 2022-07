Borealis in mei al op de hoogte van wantoestanden op werf Antwerpse haven: ook Oekraïense arbeiders slecht betaald

Voordien verbleef de man met een vijftigtal andere Oekraïners in een appartement in Merksem dat door zijn werkgever, onderaannemer Irem-General Contractor ter beschikking werd gesteld. “Hoe meer ik te weten kwam over de werksituatie van de man, hoe meer vragen dat bij mij opriep”, zegt Verhaegen. “Hij verdiende maar 8 euro netto”, en dat is lager dan het wettelijke minimum dat in de cao is vastgelegd.

Volgens Verhaegen werden ook twee overeenkomsten gebruikt: een officiële, die aan de Vlaamse overheid werd voorgelegd om een werkvergunning te krijgen, en een andere overeenkomst. Het verschil tussen beide overeenkomsten? In de officiële overeenkomst is geen sprake van afhoudingen van het loon voor huisvesting terwijl die afhoudingen wel vermeld worden in de andere overeenkomst.

Ook bij de uitbetaling van het schamele loon bleek het te schorten: in maart bleek het loon van januari nog altijd niet te zijn uitbetaald. Dat gebeurde uiteindelijk wel, maar onlangs werd het loon van de Oekraïense arbeiders ook nog eens verlaagd naar 7 euro per uur en worden extra vergoedingen voor overuren niet betaald, vertelt Verhaegen.