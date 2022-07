Chemiereus Borealis schorst contract met aannemer IREM-Ponticelli en legt omstreden werf 3 dagen stil

"In navolging van de recente ontwikkelingen en nieuwsberichten over vermeende wanpraktijken bij een van zijn aannemers op de nieuwe propaandehydrogenatie (PDH) installatie in Kallo, heeft Borealis beslist om een driedaagse stilstand in te lassen op de bouwwerf", meldt Borealis in een persbericht. "Daarnaast wordt het contract met IREM-Ponticelli, de aannemer met onmiddellijke ingang en tot nader order geschorst."

Borealis besliste om de werken op de bouwwerf in Kallo gedurende drie dagen stil te leggen "om de veiligheid van alle mensen die er werken te blijven garanderen en om meer tijd te krijgen om de zaak te onderzoeken".