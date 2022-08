Brand op pas gemaaid tarweveld in Loker

Het vuur ontstond rond 14.30 uur aan een persmachine waarmee de landbouwers balen stro persen. "Vandaag waren ze begonnen met het persen van het stro op het veld", zegt waarnemend burgemeester Bart Vanacker. "In de pers moet er een steen of een stuk ijzer gekomen zijn, wat een vonk gaf, waardoor de brand is ontstaan in de pers. Ook de balen stro zijn meteen beginnen branden."

Met die droogte verspreidt het vuur zich enorm snel. "Het begon met twee strobalen, maar het vuur breidde zienderogen uit tot een zeer grote oppervlakte", zag Bart Vanacker, die vlakbij woont. "Tegen dat de brandweer er was stond al het hele veld van twee hectare groot in brand. De brandweer heeft eerst de hoeve vlakbij het veld gevrijwaard. Erna kreeg ze snel de hele brand onder controle." De brandweer zal nog een tijdje moeten nablussen.