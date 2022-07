Buitenlandminister Lahbib in oog van storm in Oekraïne: waarom haar Krim-bezoek een probleem kan zijn

"Hadja Lahbib is vorig jaar in juli naar de Krim gegaan om daar een theaterfestival bij te wonen. Dat is geen geheim, ze heeft daarover enkele foto’s gepubliceerd op Instagram en Facebook", vertelt Jan Balliauw. Tijdens haar bezoek heeft ze ook het Livadiapaleis bezocht waar de conferentie van Jalta plaatsvond op het einde van de Tweede Wereldoorlog.

"Over haar bezoek heeft ze ook een reportage gemaakt voor de RTBF-radio. Daar werd haar gevraagd of ze was teruggekeerd uit Oekraïne of Rusland, waarop ze antwoordde dat je een Russisch visum nodig hebt om te landen in Simferopol. Daaruit kon je opmaken dat ze via Moskou was gereisd."