David zit in een rolstoel en start morgen als steward op Suikerrock 

Donderdag begint Suikerrock. Het vierdaagse festival op een terrein van de suikerfabriek in Tienen verwelkomt grote namen zoals Zucchero, Tom Jones, Niels Destadsbader, De Kreuners en Peter Koelewijn. Zo'n gigantisch festival vraagt veel organisatie. Daar zorgen de honderden vrijwilligers voor. Eén van hen is David De Lil die de komende dagen als steward zal werken. Bijzonder, omdat David in een rolstoel zit. Maar dat houdt hem niet tegen om deel uit te maken van de ploeg van Suikerrock, als steward. "Ik ga bandjes controleren, en zondag doe ik dat in de VIP-ruimte. Dat gaat fijn zijn, want ik ken half Tienen, en half Tienen kent mij. Dat sociaal contact doet deugd. Het is niet omdat ik andersvalide ben, dat ik daar geen nood aan heb. Mijn geheugen werkt nog altijd heel goed."

Of een rolstoel het werk moeilijker zal maken, zal David wel zien, voegt hij eraan toe. "Misschien wel, om bijvoorbeeld op het terrein te geraken, maar ik doe mijn best. En als het nodig is, zal ik vast hulp krijgen."